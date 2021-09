Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire JOURNÉE DU PATRIMOINE – OUVERTURE DE L’ATELIER DE TISSAGE D’ADÈLE FEUVRAIS Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

JOURNÉE DU PATRIMOINE – OUVERTURE DE L’ATELIER DE TISSAGE D’ADÈLE FEUVRAIS Brissac Loire Aubance, 18 septembre 2021, Brissac Loire Aubance. JOURNÉE DU PATRIMOINE – OUVERTURE DE L’ATELIER DE TISSAGE D’ADÈLE FEUVRAIS 2021-09-18 – 2021-09-19

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Créatrice et tisserande, Adèle présente les étapes de conception d’un tissu fabriqué à la main : ourdissage, montage de la chaîne sur le métier, tissage. Trois métiers à tisser manuels sont à disposition pour les ateliers. Au programme : Samedi 18 septembre 2021 :

– 10h-13h et 15h-19h : ouverture d’atelier et exposition d’étoffes tissées Dimanche 19 septembre 2021 :

– 10h-13h : ouverture d’atelier et exposition d’étoffes tissées

