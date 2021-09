Journée du Patrimoine : Nevers et son agglomération Nevers, 18 septembre 2021, Nevers.

Journée du Patrimoine : Nevers et son agglomération 2021-09-18 – 2021-09-19

Nevers Nièvre

EUR La 38ème édition des Journées du Patrimoine a pour thème “Patrimoine pour tous”

– Visites guidées au Théâtre Municipal de NEVERS.

Samedi 18 : à 10h, à 11h15, à 14h, à 15h15, à 16h30

Dimanche 19 : à 14h30, à 15h45, à 17h

Réservation obligatoire au 03.86.68.44.60

– Visite libre au Four de l’Autruche (Rue du Singe) à NEVERS

Samedi 18 : de 15h à 18h

Dimanche 19 : de 10h à 13h

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Infos au 03.86.68.44.60

– Palais Ducal à NEVERS. Visite commentée :

Samedi 18 : à 18h30 et à 19h30

Dimanche 19 : à 13h et à 15h

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Réservation obligatoire au 03.86.68.44.60

– Musée archéologique de la Porte du Croux Nevers à NEVERS

Sur les 2 jours de 15h à 18h. Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires.

– Jardins de la Banque de France à NEVERS

Samedi 18 : visite libre de 10h à 13h et de 14h à 17h30.

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Infos au 03.86.68.44.60

– Chapelle Sainte Marie à NEVERS. Visite libre.

Samedi 18 : de 14h30 à 18h

Dimanche 19 : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Infos au 03.86.68.44.60

– Préfecture à NEVERS

Dimanche 19 : visite commentée à 2 voix à 14h, à 15h30 et à 17h. Durée : 1h30. Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires.

Réservation obligatoire au 03.86.68.44.60

– Médiathèque Jean Jaurès à NEVERS

Samedi 18 :

A 10h : Raoul Toscan, Homme de Lettres, artiste et

voyageur, un nivernais à redécouvrir : une présentation à deux voix

de l’homme et de l’œuvre, dans les réserves de la médiathèque Jean-Jaurès.

Visite commentée. A partir de 11 ans. Sur inscription

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h : Braderie de documents déclassés

De 14h30 à 17h30 : L’histoire du plus célèbre perroquet de Nevers en LEGO. Atelier. À partir de 7 ans. Sur inscription.

De 15h et à 16h30 : Hommage aux donateurs. Visite commentée. Sur inscription.

Dimanche 19 :

De 14h à 18h : Braderie de documents déclassés

De 15h et à 16h30 : Hommage aux donateurs. Visite commentée. Sur inscription.

Infos au 03.86.68.48.50

– Café Charbon à NEVERS. Visite toutes les heures, max. 30

personnes.

Samedi 18 : de 10h à 18h

Dimanche 19 : de 14h à 18h

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Infos au 03.86.68.44.60

– Musée de l’Education à NEVERS

Sur les 2 jours de 14h à 18h. Visite libre. Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires.

– Eglise Bernadette du Banlay à NEVERS

Dimanche 19 : visite libre de 15h à 18h.

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Infos au 03.86.68.44.60

– Hôtel du Nivernais à VARENNES VAUZELLES

Samedi 18 : de 10h à 18h

Dimanche 19 : de 10h à 16h

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Infos au 03.86.68.44.60

– Rucher de l’Ecole de la Plaine à VARENNES VAUZELLES

Dimanche 19 : visite libre de 10h à 18h. Organisation : Syndicat d’Apiculture Nivernais-Morvan

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires.

– Musée Le Cinématographe à VARENNES VAUZELLES

Sur les 2 jours de 10h à 18h. Visite libre. Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires. Sur inscription au 06.81.50.56.18

– Arquus à GARCHIZY

Samedi 18 : visite libre du site de 10h à 18h.

Gratuit, masque et pass sanitaire obligatoires.

Infos au 03.86.60.03.00

– Portes ouvertes en gare de NEVERS: samedi 18 de 10h à 18h et le

dimanche 19 de 10h à 16h (Attention : certaines animations peuvent parfois être supprimées au dernier moment – renseignez-vous avant de vous déplacer). Gratuit, sur inscription https://affluences.com/ (le lien n’est pas encore accesiible, en attente)

Les cheminots de l’agglomération présenteront toutes les coulisses du chemin de fer, son fonctionnement, et son histoire. Les visiteurs sont invités à voyager dans le temps, et comprendre comment le chemin de fer à Nevers a évolué depuis 1850.

En gare de NEVERS: exposition retraçant 170 ans d’histoire ferroviaire neversoise présente des photos et des objets anciens qui sauront révéler la mémoire ferroviaire et cheminote au grand jour. La voie A accueillera un train à vapeur des années 1930, rigoureusement restauré, pour offrir les ambiances de voyage d’il y a bientôt un siècle. La locomotive à vapeur de 1917 sera visitable, pour offrir une expérience unique des technologies d’autrefois.

– Sur réservation uniquement, le poste d’aiguillages est ouvert à des groupes de visite guidée : de quoi découvrir les coulisses de la gare, par cette véritable tour de contrôle ferroviaire.

De la gare de Nevers partent des navettes en autorails vers les deux autres sites ferroviaires :

– la rotonde du Technicentre Bourgogne-Franche Comté : les

bâtiments historiques ouvrent leurs portes en visite libre balisée, de même que le tout nouveau bâtiment TER. Le point d’orgue du parcours de visite : le passage sous la majestueuse rotonde de 52 voies où stationnent des locomotives diesel SNCF, de même que quelques engins historiques datant pour certains des années 1950

– celui du Technicentre Industriel Nevers-Languedoc : les visites

guidées se font sur inscription uniquement. Elles permettent de découvrir ce temple des savoir-faire des chemins de fer unique en France, ses différents ateliers et tous les métiers ferroviaires qui font fonctionner les trains.

Pour ne rien manquer, visiter le site internet de la DRAC : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

