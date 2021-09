Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin, Oise Journée du patrimoine Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin Catégories d’évènement: Nanteuil-le-Haudouin

Oise

Journée du patrimoine Nanteuil-le-Haudouin, 19 septembre 2021, Nanteuil-le-Haudouin. Journée du patrimoine 2021-09-19 10:00:00 – 2021-09-19 16:00:00

Nanteuil-le-Haudouin Oise A l’occasion des journées du patrimoine, venez visiter le château de Nanteuil-le-Haudouin le dimanche 19 septembre 2021 ! Journée organisée par la S.A HLM de l’Oise en collaboration avec l’association Histoire & Archéologie. Animations gratuites de 10h à 16h, 29 Rue Gambetta.

