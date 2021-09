Hérépian Hérépian Hérault, Hérépian JOURNÉE DU PATRIMOINE : MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian Hérépian Catégories d’évènement: Hérault

Hérépian

JOURNÉE DU PATRIMOINE : MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian, 18 septembre 2021, Hérépian. JOURNÉE DU PATRIMOINE : MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE 2021-09-18 – 2021-09-19

Hérépian Hérault Hérépian Samedi 18 septembre :

10h à 19h : Visites libres avec Trivial Poursuit géant au musée – entrée libre

10h : Visite sonore – durée 1/2h

14h : Visite guidée – durée 1h30 Dimanche 19 septembre

10h à 13h : Escape Game (groupe de 2 à 6 pers – à partir de 8 ans) – durée 45min – Réservation obligatoire

14h à 19h : Visites libres avec Trivial Poursuit géant au musée – entrée libre

Informations et réservations : 04 67 95 39 95 Samedi

10h à 19h : Visites libres avec Trivial Poursuit géant au musée – entrée libre

10h : Visite sonore – durée 1/2h

14h : Visite guidée – durée 1h30 Dimanche

10h à 13h : Escape Game (groupe de 2 à 6 pers – à partir de 8 ans) – durée 45min – Réservation obligatoire

14h à 19h : Visites libres avec Trivial Poursuit géant au musée – entrée libre

Informations et réservations : 04 67 95 39 95 +33 4 67 95 39 95 Samedi 18 septembre :

10h à 19h : Visites libres avec Trivial Poursuit géant au musée – entrée libre

10h : Visite sonore – durée 1/2h

14h : Visite guidée – durée 1h30 Dimanche 19 septembre

10h à 13h : Escape Game (groupe de 2 à 6 pers – à partir de 8 ans) – durée 45min – Réservation obligatoire

14h à 19h : Visites libres avec Trivial Poursuit géant au musée – entrée libre

Informations et réservations : 04 67 95 39 95 dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT DU GRAND ORB

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Hérépian Autres Lieu Hérépian Adresse Ville Hérépian lieuville 43.59392#3.11253