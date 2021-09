Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire JOURNÉE DU PATRIMOINE – MOTIFS ET BOUCHE COUSUE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

JOURNÉE DU PATRIMOINE – MOTIFS ET BOUCHE COUSUE Brissac Loire Aubance, 18 septembre 2021, Brissac Loire Aubance. JOURNÉE DU PATRIMOINE – MOTIFS ET BOUCHE COUSUE 2021-09-18 – 2021-09-18

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire L’atelier de fabrication de textiles artisanaux présente son savoir-faire. Venez découvrir le savoir-faire de l’atelier Motifs et bouche cousue. Faites le plein d’accessoires textiles pour mettre du peps dans votre quotidien ! motifsetbouchecousue@free.fr +33 6 32 03 07 92 http://www.motifsetbouchecousue.fr/ L’atelier de fabrication de textiles artisanaux présente son savoir-faire. dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Ville Brissac Loire Aubance lieuville 47.33306#-0.47664