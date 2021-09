Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées, Orne Journée du Patrimoine : Montée au clocher de l’église Notre-Dame Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Journée du Patrimoine : Montée au clocher de l’église Notre-Dame Écouché-les-Vallées, 18 septembre 2021, Écouché-les-Vallées. Journée du Patrimoine : Montée au clocher de l’église Notre-Dame 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue Foucher Aubert Ecouché

Écouché-les-Vallées Orne À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de l’Eglise Notre-Dame d’Ecouché vous propose une visite exceptionnelle: embrasser Ecouché depuis le ciel !

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'association des Amis de l'Eglise Notre-Dame d'Ecouché vous propose une visite exceptionnelle: embrasser Ecouché depuis le ciel !

Il d'agira alors de monter au clocher de l'église. Cette visite sera encadrée par petits groupes.

Détails Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées, Orne Autres Lieu Écouché-les-Vallées Adresse Rue Foucher Aubert Ecouché Ville Écouché-les-Vallées lieuville 48.71803#-0.12634