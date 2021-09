Journée du patrimoine : Montée au clocher de l’abbatiale Saint-Sever, 18 septembre 2021, Saint-Sever.

Journée du patrimoine : Montée au clocher de l’abbatiale 2021-09-18 – 2021-09-19 Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever

Saint-Sever Landes

Gravissez les 100 marches du clocher pour visiter les coulisses de l’abbatiale et admirer la vue sur Saint-Sever et ses environs. Samedi et dimanche à 15h – 16h – 17h et 18h. 15 personnes à la fois maximum. Réservation à l’Office de Tourisme.

Gravissez les 100 marches du clocher pour visiter les coulisses de l’abbatiale et admirer la vue sur Saint-Sever et ses environs. Samedi et dimanche à 15h – 16h – 17h et 18h. 15 personnes à la fois maximum. Réservation à l’Office de Tourisme.

+33 5 58 76 34 64

Gravissez les 100 marches du clocher pour visiter les coulisses de l’abbatiale et admirer la vue sur Saint-Sever et ses environs. Samedi et dimanche à 15h – 16h – 17h et 18h. 15 personnes à la fois maximum. Réservation à l’Office de Tourisme.

Jean-Bernard Laffitte

dernière mise à jour : 2021-08-31 par