Aire-sur-l’Adour Landes Profitez d’une visite guidée de cet ancien couvent de Carmelites construit au milieu du XIXe siècle et toujours en activité aujourd’hui sous le nom de Monastère Saint-Joseph.

Profitez d'une visite guidée de cet ancien couvent de Carmelites construit au milieu du XIXe siècle et toujours en activité aujourd'hui sous le nom de Monastère Saint-Joseph.

Vous visiterez La Chapelle, le cloître, le jardin et l'ancien cimetière des Carmélites. Gratuit sur réservation au 06 77 02 43 44

