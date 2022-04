JOURNÉE DU PATRIMOINE MEULIERS Vigneux-de-Bretagne, 22 mai 2022, Vigneux-de-Bretagne.

JOURNÉE DU PATRIMOINE MEULIERS Site du Moulin neuf. 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne

2022-05-22 11:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 Site du Moulin neuf. 81 Rue Anne de Bretagne

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Au programme de ces journées, à partir de 11h : Accueil du public pour la visite guidée et commentée du moulin en fonctionnement, présentation et visite possible de la minoterie, ambiance musicale, confection, dégustation et vente de crêpes et galettes de blé noir (produit au moulin), buvette, restauration sur place, jeux traditionnels bretons gratuits pour enfants et adultes, atelier meule de pierre.

Journée du patrimoine meuliers sur le site du Moulin neuf.

ecomuseerural.vigneux@sfr.fr +33 2 40 57 14 51 http://www.ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net/

