Journée du patrimoine Lilais Isle-Saint-Georges, 18 septembre 2021, Isle-Saint-Georges.

Journée du patrimoine Lilais 2021-09-18 – 2021-09-18

Isle-Saint-Georges Gironde Isle-Saint-Georges

La mairie d’Isle Saint Georges organise à l’occasion de la 38° éditions des Journées Européennes du Patrimoine, sa première édition de la journée du patrimoine Lilais. Pour l’occasion venez visiter l’église guidée par des étudiants en Histoire de l’Art ou encore profiter d’un parcours ludique afin de découvrir ou redécouvrir la commune et son histoire. De nombreuses animations ponctueront la journée avec le concours des associations locales (quilles landaises, jeux géants en bois, concert …) Pour accompagner cette journée un marché artisanal prendra place afin de promouvoir le savoir-faire artisanal tandis que pour se délecter les papilles et se restaurer le midi professionnels de la bouche et producteurs seront à l’écoute des gourmands.

