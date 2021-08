Journée du Patrimoine : L’ancien Grand Séminaire d’Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l’Adour, 18 septembre 2021, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour Landes

Poussez les portes de l’ancien Grand Séminaire d’Aire-sur-l’Adour, actuelle Clinique Médicale et Pédagogique Jean Sarrailh et laissez-vous porter par son histoire mouvementée.

Une exposition retracera l’évolution de ce monument (établissement de la Fondation Santé et Étudiant de France), elle sera suivie d’une visite de la partie historique et de ses aménagements contemporains.

Gratuit. Inscription obligatoire. 30 personnes maximum (présenter la carte d’identité pour pouvoir participer le jour de la visite). Pass Sanitaire obligatoire.

Infos et réservation au 06 77 02 43 44

