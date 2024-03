Journée du Patrimoine Jardins de La Verrerie Arles, vendredi 20 septembre 2024.

Journée du Patrimoine soirée dans les jardins de la Verrerie Vendredi 20 septembre, 18h00 Jardins de La Verrerie Gratuit

Découvrons ensemble La Verrerie et son patrimoine architectural le vendredi 20 septembre avec d’autres animations lors de cette soirée !

>> Le programme détaillé* sera disponible en ligne : https://laverreriearles.fr/blog-2/

La Verrerie, c’est quoi ?

C’est un site avec de vastes espaces extérieurs, des bâtiments chargés d’histoire et un sous-sol riche du passé romain de la ville. C’est aussi un tiers-lieu qui accueille une programmation culturelle variée et basée sur une approche sensible par la pratique.

Nous pouvons nous y retrouver toute l’année pour faire des ateliers autour de la création, de l’écologie, de la santé, du numérique et de la co-construction. Tout le monde est bienvenu, les petits comme les grands !

*La Verrerie est accessible aux adhérents du tiers-lieu sur inscription avec une jauge limitée

>> adhésion libre au tiers-lieu à partir de 1€ en ligne : https://bit.ly/4abCg4m

La soirée a lieu en extérieur sur le site de la Verrerie, chemin de la Verrerie à Arles. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo !

>> Accès recommandé : à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité.

En cas de très mauvaise météo, une annonce est faite sur la page Facebook (http://www.facebook.com/destinationtierslieu) et l’événement est annulé.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail : programmation@laverreriearles.fr

