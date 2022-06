Journée du Patrimoine Hirtzfelden Hirtzfelden Catégories d’évènement: 68740

Hirtzfelden

Journée du Patrimoine Hirtzfelden, 18 septembre 2022, Hirtzfelden. Journée du Patrimoine Hirtzfelden

2022-09-18 14:00:00 – 2022-09-18 17:00:00

Hirtzfelden 68740 Hirtzfelden EUR Venez découvrir ou redécouvrir la Maison de la nature et son histoire ainsi qu’une exposition temporaire sur l’instrumentation optique. Découvrez l’exposition «les pieds dans l’eau», une exposition interactive, pédagogique et ludique qui vous permettra de mieux comprendre les notions clés liées aux crues. Durée 30 min. +33 9 64 25 55 54 Venez découvrir ou redécouvrir la Maison de la nature et son histoire ainsi qu’une exposition temporaire sur l’instrumentation optique. Hirtzfelden

dernière mise à jour : 2022-01-06 par Office de tourisme du pays Rhin-Brisach

Détails Catégories d’évènement: 68740, Hirtzfelden Autres Lieu Hirtzfelden Adresse Ville Hirtzfelden lieuville Hirtzfelden Departement 68740

Hirtzfelden Hirtzfelden 68740 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hirtzfelden/

Journée du Patrimoine Hirtzfelden 2022-09-18 was last modified: by Journée du Patrimoine Hirtzfelden Hirtzfelden 18 septembre 2022 68740 Hirtzfelden

Hirtzfelden 68740