21 EUR Au programme :

Samedi et dimanche : de 14h à 18h30

Expositions à découvrir dans la galerie – Anne Morea (Salle 1), Juliette Trébuchet (salle 3), PUCYA (salle 2). Exposition dans la cour : François Chavin. Dans le cabinet de curiosités, exposition de 20 artistes.

Dans le salon de curiosités : boissons chaudes, soft et gourmandises Samedi et dimanche matin : sur réservation

Visite "De Rochefort sur Loire aux Lombardières": une immersion patrimoniale. Randonnée de 8kms avec dégustation. Au programme de la visite : visite privée d'une exposition à la galerie la Corbata Rosa, d'un atelier d'artiste aux Lombardières, découverte du patrimonial local de Rochefort sur Loire (place du Pilori, quai du Louet, ponts, les Lombardières, haute-vallée), promenade commentée jusqu'aux lombardières, dégustation chez une viticultrice. Venez découvrir la galerie la Corbata Rosa à Rochefort sur Loire ! +33 6 95 55 52 72

dernière mise à jour : 2021-08-29

