Journée du patrimoine du Train Touristique des Lavières Is-sur-Tille, 17 septembre 2023

Journée du patrimoine du Train Touristique des Lavières

Rue des Pins Is-sur-Tille Côte-d’Or

2023-09-17 – 2023-09-17

A un moment de sa vie, notre locomotive Pétolat a bien failli disparaitre chez un ferrailleur…. Par chance et par hasard, nous avons eu connaissance de son existence dans les années 1970 et avons pu l’acquerrir ensuite. Sa remise en état a été longue et difficile. Réussir son classement comme monument historique a été compliqué.

Cette locomotive est une pièce importante et unique dans l’histoire de l’entreprise Pétolat de Dijon en Cote d’Or qui a compté jusqu’a 1200 employés.

Ce dimanche 17 septembre, journée du Patrimoine, elle sera fière de se montrer sous toutes ses coutures et vous racontera son histoire…. Et si vous etes attentifs et interressés, elle pourra vous balader sur un wagon pour un petit circuit sympa. Photos et articles sur son histoire seront………………………………………………………………….

traindeslavieres.odilemonnin@yahoo.fr http://cfti.e-monsite.com/

