Journée du Patrimoine du Pays et des Moulins L’eau utile à tous Ousse-Suzan, dimanche 23 juin 2024.

Journée du Patrimoine du Pays et des Moulins L’eau utile à tous Ousse-Suzan Landes

Source de patrimoine, l’eau traverse nos paysages autant qu’elle a participé à les façonner.

Journée en deux temps !

10h00 But et découvertes Approche sur les bienfaits de l’eau

14h00 L’eau guérisseuse – La sauvegarde des fontaines

Connaissez vous, parmi tous ses attributs quels sont les pouvoirs cachés de l’eau ?

Découvrez traditions, rites et usages des fontaines de chez nous.

Avec Marie-Hélène Rebours, greeter, visiter les fontaines et la chapelle de Suzan (histoire, architecture…) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23

fin : 2024-06-23

Ousse-Suzan 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine associationardfg@gmail.com

