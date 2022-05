Journée du patrimoine du pays & des moulins Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges

Journée du patrimoine du pays & des moulins Bourges, 25 juin 2022, Bourges. Journée du patrimoine du pays & des moulins Bourges

2022-06-25 – 2022-06-26

Bourges 18000 Situé sur l’Yèvrette, le bief fut édifié à partir de l’an 843 par une fille de Charlemagne, abbesse à Bourges. Nous vous proposons une visite libre ou guidée d’un moulin dont l’origine est attestée au XVe siècle. michel.sennequier@orange.fr +33 6 86 73 16 74 Situé sur l’Yèvrette, le bief fut édifié à partir de l’an 843 par une fille de Charlemagne, abbesse à Bourges. © Amis des moulins du Cher

Bourges

dernière mise à jour : 2022-05-25 par BERRY

Détails Catégories d’évènement: 18000, Bourges Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement 18000

Bourges Bourges 18000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Journée du patrimoine du pays & des moulins Bourges 2022-06-25 was last modified: by Journée du patrimoine du pays & des moulins Bourges Bourges 25 juin 2022 18000 bourges

Bourges 18000