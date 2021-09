Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Journée du Patrimoine – Découverte de la ville par la maquette de Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat

Journée du Patrimoine – Découverte de la ville par la maquette de Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat, 29 septembre 2021, Saint-Léonard-de-Noblat. Journée du Patrimoine – Découverte de la ville par la maquette de Saint-Léonard 2021-09-29 – 2021-09-29 l’Escalier 3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Rdv à 15h à l’Escalier, Place Gay Lussac. Gratuit. Rens. 05 55 56 54 88 ou 05 55 56 25 06 Dans le cadre du Mois de l’Architecture, l’Association Connaissance et Sauvegarde organise une découverte de la ville par la maquette de Saint-Léonard de Noblat. +33 5 55 56 04 58 Rdv à 15h à l’Escalier, Place Gay Lussac. Gratuit. Rens. 05 55 56 54 88 ou 05 55 56 25 06 dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Adresse l'Escalier 3 Place Gay Lussac Ville Saint-Léonard-de-Noblat lieuville 45.84#1.49638