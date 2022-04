JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET JOURNÉE DES MOULINS, ÉDITION 2022 Saint-Calais Saint-Calais Catégories d’évènement: 72120

Saint-Calais 72120 Rendez-vous dans la cour devant l’Office de Tourisme à Saint-Calais à 10h30

Tarif unique : 25€/pers Inscription et réservation obligatoire à l’OTVBA au 02 43 35 82 95 ou 02 43 60 76 89 10h30 : Visite guidée du cabinet de curiosités à St-Calais 12h : Repas au restaurant La Gare à Bessé/Braye 14h30 : Visite commentée de la voie verte et ses environs à Bessé-sur-Braye 15h45 : Visite commentée de l’église, le moulin banal, le lavoir et le moulin de Montchenou à Vancé +33 2 43 35 82 95 Rendez-vous dans la cour devant l’Office de Tourisme à Saint-Calais à 10h30

