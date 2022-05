Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon Finistère Passion pierre sèche !

Muraillers, paysagistes et associations partagent avec vous leur passion.

Interventions d’Elisabeth Loir-Mongazon, cheffe du service Inventaire du Patrimoine à la Région Bretagne, Alain Gély, murailler, et Louis Cagin par visioconférence. Projection du court-métrage de Dominique Comtat “Gestes de pierre”. reseau.pierre.seche29@gmail.com Passion pierre sèche !

