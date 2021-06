Saint-Denis-d'Anjou Saint-Denis-d'Anjou 53290, Saint-Denis-d'Anjou JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: 53290

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Le dimanche 13 juin, rendez-vous à Saint-Denis-d’Anjou pour la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème « l’Arbre, Vie et Usages ». Au programme :

Le dimanche 13 juin, rendez-vous à Saint-Denis-d'Anjou pour la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème « l'Arbre, Vie et Usages ». Au programme :

– Démonstration de savoir-faire artisanaux

– Visite guidée du bourg

– Randonnée pédestre

En parallèle, Concours des Peintres dans la Rue.

