Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Rai, 25 juin 2022, Rai.

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Rai

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Rai Orne

En collaboration avec le musée de la Comtesse de Ségur et le Musée de l’énergie, balade en hippobus à la rencontre des divers bâtiments remarquables de la commune.

Visite guidée et gratuite des extérieurs de la fenderie et démonstration de forgeage par un artiste forgeron .

Visite libre du musée ( tarif: 2€ Adultes, – 18: gratuit ) et rallye pédestre découverte de la commune.

comtesse-de-segur@wanadoo.fr +33 2 33 24 82 72 http://forgeaube.fr/

