Journée du patrimoine de pays et des moulins : portes ouvertes au Moulin de La Fosse Carentoir, 26 juin 2022, Carentoir.

2022-06-26 09:30:00 – 2022-06-26 18:00:00

Carentoir Morbihan

A l’occasion de la journée du patrimoine de pays et des moulins, les bénévoles de l’association des amis du moulin de la fosse ouvrent les portes du moulin de 9H30 à 18H. Fabrication de farine de froment et blé noir. Avec ces farines, nous ferons du pain, des crêpes et galettes.

Cette journée parrainée par Carole Gaessler que l’on retrouve chaque semaine dans le magazine des racines et des ailes. Cette année, le thème est: être et renaître, ce qui correspond bien à ce moulin qui autrefois tournait tous les jours pour alimenter la population quelneucoise en farine. Dans les années 50, disparition de ces petits moulins, remplacés par de grosses minoteries. En 2002, création de l’association pour faire renaître ce moulin du XVi ème siècle.

Notre site internet: moulindelafossewordpress.com

+33 6 56 86 48 69 http://moulindelafossewordpress.com/

Carentoir

