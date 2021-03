Plédéliac Plédéliac 22270, Plédéliac Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Plédéliac Catégories d’évènement: 22270

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, 27 juin 2021-27 juin 2021, Plédéliac. Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 2021-06-27 10:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 Saint-esprit des Bois Ferme d'Antan

Plédéliac 22270

« L'arbre : vie et usages ». Le matin : marche promenade au gré des chemins vers le verger conservatoire : visite et présentation des 240 espèces fruitières. Restauration galettes saucisses. L'après-midi : démonstrations de savoir-faire autour du bois participatif, exposition sur les métiers du bois.

