JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS – MOULIN DE MONTCHÉNOU Vancé

Vancé

JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS – MOULIN DE MONTCHÉNOU Vancé, 26 juin 2022, Vancé.

2022-06-26 – 2022-06-26

(Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins) et ouverture du moulin de Montchenou avec expo- photo animalière, partage musical avec les trompes de chasse, etc… +33 6 08 46 88 45

