Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Hérisson Catégories d’évènement: Allier

Hérisson

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins, 26 juin 2022, Hérisson. Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin Butoir 40, rue des Jardins Hérisson

2022-06-26 – 2022-06-26 Moulin Butoir 40, rue des Jardins

Hérisson 03190 Thème 2022 : être et renaître.

Le Moulin Butoir de Hérisson s’inscrit dans cette thématique ce dimanche 26 Juin avec des démonstrations, des visites guidées et de nombreuses animations. Moulin Butoir 40, rue des Jardins Hérisson

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Hérisson Autres Lieu Hérisson Adresse Moulin Butoir 40, rue des Jardins Ville Hérisson lieuville Moulin Butoir 40, rue des Jardins Hérisson Departement Allier

Hérisson Hérisson Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herisson/

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 2022-06-26 was last modified: by Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Hérisson 26 juin 2022

Hérisson Allier