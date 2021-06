Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins au Domaine du Chesne à Salbris Salbris, 27 juin 2021-27 juin 2021, Salbris.

Salbris Loir-et-Cher Salbris

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins au Domaine du Chesne à Salbris. Pour cette édition, nous avons choisi en Sologne de vous présenter un honorable chêne sept fois centenaire qui veille sur le beau Domaine du Chesne et lui a donné son nom. Au programme de cette journée : Balade nature « L’arbre, sa vie, son œuvre » guidée et commentée par Bernadette Vallée de Walk in Sologne accompagnatrice de randonnée et également gestionnaire forestier professionnel agréé (départ à 9h30 sur inscription). Travail du bois de François Piat, balaitier qui vous montrera comment étaient fabriqués autrefois les balais de bouleau. Sculptures sur bois et racines de Jean-Claude Pasty. Découverte de l’atelier de Marie-Laure Descamps des Abbayes, peintre et décoratrice

+33 2 54 97 22 27

Office de Tourisme de Sologne

