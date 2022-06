Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins à Saint-Félix Saint-Félix Saint-Félix Catégories d’évènement: Oise

Oise Saint-Félix Comme chaque année, les Amis du Moulin de Saint-Félix fêtent les JPPM.

Le dimanche 26 juin, l’archéologue Virginie Huyard présentera au moulin brosserie de St Félix : « La meule néolithique et la meule gallo-romaine dans l’ Oise », conférence gratuite à 15h30. Visites guidées à 14h et 16h30 Comme chaque année, les Amis du Moulin de Saint-Félix fêtent les JPPM.

