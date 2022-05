Journée du Patrimoine de Pays & des Moulins : Être et Renaître à Thoré-la-Rochette

2022-06-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 19:00:00 Journée du Patrimoine de Pays & des Moulins : Être et Renaître à Thoré-la-Rochette. Cette présentation créative aura pour but de réhabiliter le bâti ancien à partir des matériaux existants et valoriser le renouveau de certains savoir-faire. Découvrir, apprendre, partager… par Samuel Gatouillat (Les Mains Sachantes) suivi d'une mise en lumière des matériaux que nous prodigue la nature : eau, terre, pierre, bois, fibre, herbe, sable, gravier, seront les sujets d'un parcours sur les îles et autour des moulins avec Kevin Denis (Maisons Paysannes de France). Maisons Paysannes de France et Les Mains Sachantes organisent une initiation au Torchis avec les bénévoles de Zone i dans le petit moulin.

