Bressolles 03000 Bressolles Visite guidée de la Réserve naturelle du Val d’Allier avec pour thématique centrale la haie comme construction du paysage naturel et rural du bourbonnais.

2h30 de balade, avec une difficulté moyenne. jonathan.duprix@lpo.fr +33 7 77 82 88 30 http://lpo-auvergne.org/agenda/la-haie-un-patrimoine-naturel-et-rural-conserver-pour-la-biodiversite Bressolles

