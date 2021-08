Journée du Patrimoine Créon, 18 septembre 2021, Créon.

Journée du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-18 Larural 27 Place de la Prévôté

Créon Gironde Créon

EUR SAMEDI 18 SEPTEMBRE

18h : visite guidée et poétique

21h : concert

Les Chantiers Tramasset est une association qui dispose d’un site patrimonial d’exception, témoin emblématique de l’histoire fluviale et ouvrière de la Garonne.La Fausse Compagnie viendra poétiser une visite guidée entre Le Tourne et Langoiran et vous saisir de plein fouet en soirée dans ce lieu d’exception inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

17h: Balade poétique et naturaliste « Quand nature et culture s’en mêlent ».

Le rendez-vous est pris avec Terre et Océan, une association de Médiation Culturelle des Sciences et de l’Histoire des Environnements. Elle sert d’interface avec le monde scientifique, en faisant découvrir des sites remarquables et les enjeux autour de notre environnement en Aquitaine, à travers des actions de médiation variées.

+33 5 56 30 65 59

Larural

