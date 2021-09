JOURNÉE DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE INAUGURALE – LODÈVE, TERRE DE SPÉLÉOLOGIE ET DE DÉCOUVERTE Lodève, 17 septembre 2021, Lodève.

Lodève Hérault

Lodève est une terre de spéléologie et d’exploration depuis plus de 130 ans. Ceci a naturellement conduit deux associations, Larzac Explo et Celadon à mettre leur expérience en spéléologie et en plongée souterraine au service de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac au travers de l’Observatoire du Karst. Les explorations spéléologiques, par des observations géologiques, hydrogéologiques, des levées topographiques et photographiques permettent une connaissance du patrimoine souterrain et permettront à terme une meilleure protection de la ressource en eau potable. Le patrimoine sous-terrain s’ouvre à vous le temps d’une conférence à quatre voix, animé par Laurent Guizard, Nicolas Liénard, Franck Vasseur et Jean Camplo. www.larzacexploceladon.fr

Rendez vous à 18h00 à la Médiathèque de Lodève – durée 1h15 – gratuit – réservation Office de Tourisme

Cette conférence est accompagnée d’une Exposition dans le hall de la Médiathèque, “l’eau et nous”, une exposition réalisée par le CPIE des Causses Méridioniaux en 2015. Une clef de compréhension à ne pas manquer pour ce weekend thématique. en libre accès du 1er au 18 septembre

Rendez vous à 18h00 à la Médiathèque de Lodève – Réservation Office de Tourisme

+33 4 67 88 86 44

Service patrimoine Lodévois et Larzac

