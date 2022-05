Journée du patrimoine : Concert Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Journée du patrimoine : Concert Arthez-de-Béarn, 17 septembre 2022, Arthez-de-Béarn. Journée du patrimoine : Concert Route de Caubin Chapelle de Caubin Arthez-de-Béarn

2022-09-17 – 2022-09-17 Route de Caubin Chapelle de Caubin

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Arthez-de-Béarn Groupe Il Momento Vocale Groupe Il Momento Vocale +33 5 59 67 70 52 Groupe Il Momento Vocale Route de Caubin Chapelle de Caubin Arthez-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arthez-de-Béarn Adresse Route de Caubin Chapelle de Caubin Ville Arthez-de-Béarn lieuville Route de Caubin Chapelle de Caubin Arthez-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Journée du patrimoine : Concert Arthez-de-Béarn 2022-09-17 was last modified: by Journée du patrimoine : Concert Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn 17 septembre 2022 Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques