Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire JOURNEE DU PATRIMOINE – CHOCOLATERIE COLLET Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

JOURNEE DU PATRIMOINE – CHOCOLATERIE COLLET Brissac Loire Aubance, 18 septembre 2021, Brissac Loire Aubance. JOURNEE DU PATRIMOINE – CHOCOLATERIE COLLET 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 19:00:00

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Découvrez la Chocolaterie Collet et ses métiers avec le chocolat-pâtissier Frédéric Collet. L’occasion de déguster des douceurs et faire pétiller vos sens !

Sur réservation. A la découverte de la chocolaterie Collet à Brissac-Quincé ! contact@patisseriecollet.fr Découvrez la Chocolaterie Collet et ses métiers avec le chocolat-pâtissier Frédéric Collet. L’occasion de déguster des douceurs et faire pétiller vos sens !

Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Ville Brissac Loire Aubance lieuville 47.35288#-0.44638