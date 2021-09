JOURNEE DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE CHAMPTOCE Champtocé-sur-Loire, 18 septembre 2021, Champtocé-sur-Loire.

JOURNEE DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE CHAMPTOCE 2021-09-18 – 2021-09-19

Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire Champtocé-sur-Loire

Le château sera ouvert avec accès à la cour par le châtelet. samedi 14 h à 18 h et dimanche 10h à 13h et de 14h à 18h

Présence du camp médiéval et activités de découverte.

A la découverte du château en ruine de Champtocé sur Loire !

croixdesable@gmail.com

dernière mise à jour : 2021-08-31 par