JOURNÉE DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE BRISSAC Brissac Loire Aubance, 18 septembre 2021, Brissac Loire Aubance.

JOURNÉE DU PATRIMOINE – CHÂTEAU DE BRISSAC 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

EUR 9.5 Visite libre de 10h à 18h le samedi et le dimanche.

La visite libre du Château de Brissac vous permettra d’accéder aux charpentes, au parc et au Mausolée des Ducs de Brissac. Vous pourrez également déguster les vins du Domaine à la cave.

A travers la visite non-guidée, vous découvrirez la demeure des Ducs de Brissac depuis 1502. Vous pourrez admirer les différentes pièces du plus haut Château de France (7 étages). Rendez-vous sur les pas de Louis XIII et de Marie de Médicis, venus se réconcilier au Château en 1620. Vous pourrez aussi profiter du magnifique parc de 70 hectares, inspiré des jardins à l’anglaise et traversé par l’Aubance.

Venez découvrir le Château de Brissac !

bureau@chateaudebrissac.net

