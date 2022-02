JOURNÉE DU PATRIMOINE, C’EST AUSSI LA NATURE ! – SORTIE LPO ANJOU Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

Maine-et-Loire

JOURNÉE DU PATRIMOINE, C’EST AUSSI LA NATURE ! – SORTIE LPO ANJOU Chalonnes-sur-Loire, 18 septembre 2022, Chalonnes-sur-Loire. JOURNÉE DU PATRIMOINE, C’EST AUSSI LA NATURE ! – SORTIE LPO ANJOU Chalonnes-sur-Loire

2022-09-18 – 2022-09-18

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire Mais nous vous emmènerons à la découverte d’autres secrets : les secrets de la nature. Pensez à réserver. Nombre de places limité : 25 participants maximum. Les journées du patrimoine sont connues et reconnues pour le patrimoine architectural, paysager et historique. +33 2 41 74 10 81 http://www.lpo-anjou.org/ Mais nous vous emmènerons à la découverte d’autres secrets : les secrets de la nature. Pensez à réserver. Nombre de places limité : 25 participants maximum. Chalonnes-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Chalonnes-sur-Loire Adresse Ville Chalonnes-sur-Loire lieuville Chalonnes-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

JOURNÉE DU PATRIMOINE, C’EST AUSSI LA NATURE ! – SORTIE LPO ANJOU Chalonnes-sur-Loire 2022-09-18 was last modified: by JOURNÉE DU PATRIMOINE, C’EST AUSSI LA NATURE ! – SORTIE LPO ANJOU Chalonnes-sur-Loire Chalonnes-sur-Loire 18 septembre 2022 Chalonnes-sur-Loire maine-et-loire

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire