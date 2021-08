Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour, Landes Journée du Patrimoine : Cathédrale Saint-Jean-Bapstiste Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Visite commentée de la cathédrale Saint Jean-Baptiste. Découvrez les peintures du XIXe siècle restaurées. Gratuit. Nombre de places limitées. Inscription obligatoire. Conditions de visite selon la réglementation sanitaire en vigueur. Infos et réservation au 06 77 02 43 44

