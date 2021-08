Gurs Gurs Gurs, Pyrénées-Atlantiques Journée du Patrimoine : Camp de Gurs Gurs Gurs Catégories d’évènement: Gurs

Pyrénées-Atlantiques

Journée du Patrimoine : Camp de Gurs Gurs, 18 septembre 2021, Gurs. Journée du Patrimoine : Camp de Gurs 2021-09-18 – 2021-09-18

Gurs Pyrénées-Atlantiques Gurs A 9h et à 14h, visite guidée du camp de Gurs.

Camp d’internement français créé en mars 1939 pour interner les combattants de l’armée républicaine espagnole. Il sera utilisé ensuite comme centre d’internement des indésirables du régime de vichy et devient l’une des bases de la déportation des juifs étrangers réfugiés en France. A 9h et à 14h, visite guidée du camp de Gurs.

Camp d’internement français créé en mars 1939 pour interner les combattants de l’armée républicaine espagnole. Il sera utilisé ensuite comme centre d’internement des indésirables du régime de vichy et devient l’une des bases de la déportation des juifs étrangers réfugiés en France. A 9h et à 14h, visite guidée du camp de Gurs.

Camp d’internement français créé en mars 1939 pour interner les combattants de l’armée républicaine espagnole. Il sera utilisé ensuite comme centre d’internement des indésirables du régime de vichy et devient l’une des bases de la déportation des juifs étrangers réfugiés en France. otbdg dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gurs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gurs Adresse Ville Gurs lieuville 43.28664#-0.75327