Journée du Patrimoine Bidart, dimanche 22 septembre 2024.

Journée du Patrimoine Bidart Pyrénées-Atlantiques

15 h 30 sur le fronton Atherbea, sera présenté le spectacle de la compagnie Nanoua Un jour sans pain . Une passeuse d’histoires sillonne entre le présent et le passé, en liant le travail de mémoire et la construction de l’avenir en résonance avec l’univers du pain, et la façon dont on nourrit notre regard sur le monde, fait maison ou fondu dans le moule ? L’histoire se façonne, se pétrit comme la pâte à pain qui sert de fil conducteur à ce très beau spectacle.

Toujours le mercredi 13 septembre à 19 h, à Toki-Toki, la confrérie du chipiron vous invite à une conférence gastronomique qui vous détaillera tous les secrets de ce mets emblématique de notre gastronomie locale. Et vous pourrez participer à un atelier de cuisson/dégustation qui ponctuera de façon conviviale cette conférence gustative et interactive

Réservation fortement conseillée auprès de Toki-Toki. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22

fin : 2024-09-22

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr

