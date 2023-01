Journée du Patrimoine Auppegard, 16 septembre 2023, Auppegard .

Journée du Patrimoine

Église Saint-Pierre Auppegard Seine-Maritime

2023-09-16 – 2023-09-17

Auppegard

Seine-Maritime

L’Association de mémoire locale Si le Pougard m’était Conté vous propose comme chaque année de découvrir ou de redécouvrir la commune d’Auppegard autour de visites à l’occasion des Journées du patrimoine !

Visites commentées de l’église Saint-Pierre pour petits et grands et animations autour du patrimoine et du savoir-faire local.

