Visite autonome du Musée. Le Musée présente 90 des oeuvres du peintre, né à Falaise en 1909. Lar-gement inspirée par la peinture française de XXe siècle, son oeuvre s'organise autour de 4 périodes.

Le samedi, atelier de gravure avec Fabien Tabur de 15h à 17h (10 personnes max), un atelier original et ludique accessible dès l’âge de 9 ans (réservation obligatoire). Visite autonome du Musée. Le Musée présente 90 des oeuvres du peintre, né à Falaise en 1909. Lar-gement inspirée par la peinture française de XXe siècle, son oeuvre s’organise autour de 4 périodes.

Le samedi, atelier de gravure avec Fabien Tabur de 15h à 17h (10 personnes max), un atelier original et ludique accessible dès l'âge de 9 ans (réservation obligatoire).

+33 2 31 90 02 43

Le samedi, atelier de gravure avec Fabien Tabur de 15h à 17h (10 personnes max), un atelier original et ludique accessible dès l’âge de 9 ans (réservation obligatoire). Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2021-09-06 par

