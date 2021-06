AnduzeAnduze Anduze Anduze Anduze, Gard Journée du Patrimoine – Anduze Anduze Anduze AnduzeAnduze Catégories d’évènement: Anduze

Gard

Journée du Patrimoine – Anduze Anduze Anduze, 18 juin 2021-18 juin 2021, AnduzeAnduze. Journée du Patrimoine – Anduze 2021-06-18 – 2021-06-20

Anduze Gard Anduze Gard Anduze Au programme – 10h/17h : exposition à la tour de l’Horloge « La numismatique d’Anduze » de Aimé Aygouy- 10h : visites guidées de la ville « Les portes d’Anduze »au départ de la place couverte- 10h30 : conférence salle Marius » Les 700 ans de la tour de l’Horloge »par Bernard de Fréminville- 14h30 : conférence salle Marius sur le livre » Dans les eaux de castor » par son auteur Michel HayotteSous réserve des nouvelles dispositions sanitaires en vigueur. * Infos pratiques : – Le 19 juin 2021 – Gratuit sur réservation obligatoire +33 4 66 61 80 08 Au programme – 10h/17h : exposition à la tour de l’Horloge « La numismatique d’Anduze » de Aimé Aygouy- 10h : visites guidées de la ville « Les portes d’Anduze »au départ de la place couverte- 10h30 : conférence salle Marius » Les 700 ans de la tour de l’Horloge »par Bernard de Fréminville- 14h30 : conférence salle Marius sur le livre » Dans les eaux de castor » par son auteur Michel HayotteSous réserve des nouvelles dispositions sanitaires en vigueur. * Infos pratiques : – Le 19 juin 2021 – Gratuit sur réservation obligatoire Droits libres

Détails Catégories d’évènement: Anduze, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Anduze Anduze Adresse Ville AnduzeAnduze lieuville 44.05364#3.98622