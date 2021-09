Journée du Patrimoine Ainay-le-Vieil, 19 septembre 2021, Ainay-le-Vieil.

Journée du Patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19

Ainay-le-Vieil Cher Ainay-le-Vieil

Journée du Patrimoine sur le thème “Visite guidée du musée d’arts et traditions populaires”.Il vous plonge dans la vie du village d’Ainay-le-Vieil en 1914. Vous découvrirez le monde rural, ses coutumes, sa vie quotidienne et la richesse des métiers qui existaient à l’époque. Tarif 8€. Renseignements et inscription 09 71 46 01 83

Journée du Patrimoine sur le thème “Visite guidée du musée d’arts et traditions populaires”.Il vous plonge dans la vie du village d’Ainay-le-Vieil en 1914. Vous découvrirez le monde rural, ses coutumes, sa vie quotidienne et la richesse des métiers qui existaient à l’époque. Tarif 8€. Renseignement

accueil@chateau-ainaylevieil.fr +33 9 71 46 01 83

Journée du Patrimoine sur le thème “Visite guidée du musée d’arts et traditions populaires”.Il vous plonge dans la vie du village d’Ainay-le-Vieil en 1914. Vous découvrirez le monde rural, ses coutumes, sa vie quotidienne et la richesse des métiers qui existaient à l’époque. Tarif 8€. Renseignements et inscription 09 71 46 01 83

pixaby

dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT CHATEAUMEILLANT