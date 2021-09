Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Journée du Patrimoine : Abbaye de Saint-Sever et salle du trésor Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Journée du Patrimoine : Abbaye de Saint-Sever et salle du trésor 2021-09-17 – 2021-09-18 Place du Tour du Sol Abbaye de Saint-Sever

Saint-Sever Landes Découvrez les richesses architecturales de cet édifice millénaire, inscrit au Patrimoine

mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Visite libre le vendredi, samedi et dimanche Découvrez les richesses architecturales de cet édifice millénaire, inscrit au Patrimoine

mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Visite libre le vendredi, samedi et dimanche +33 5 58 76 34 64 Découvrez les richesses architecturales de cet édifice millénaire, inscrit au Patrimoine

mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Jean-Bernard Laffitte

