Considéré comme l’un des plus beaux villages miniatures de France, Vendée Miniature vous invite à une immersion dans la Vendée d’autrefois, au travers d’une maquette de 450m2 qui reconstitue la vie d’un ancien village du bocage à l’échelle 1/10 e. Paysages, bâtiments, métiers, traditions,… ici, tout est respecté au millimètre près ! Au fil de la visite, vous découvrirez un portrait fidèle de la vie quotidienne du milieu rural vendéen des années 1920. Une visite à faire en famille!

8€ au lieu de 9€ pour les adultes et 5,5€ au lien de 6€ pour les enfants de 5 à 12 ans.

Vendée Miniature propose des tarifs réduits à l'occasion des journées du Patrimoine. 8€ au lieu de 9€ pour les adultes et 5,5€ au lien de 6€ pour les enfants de 5 à 12 ans.

