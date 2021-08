Charencey Charencey Charencey, Orne Journée du Patrimoine à Normandel Charencey Charencey Catégories d’évènement: Charencey

Orne

Journée du Patrimoine à Normandel Charencey, 18 septembre 2021, Charencey. Journée du Patrimoine à Normandel 2021-09-18 – 2021-09-19 NORMANDEL Eglise Saint-Firmin de Normandel

Charencey Orne Eglise Saint-Firmin, édifiée à la fin du XVIe s, sur l’ancien fief médiéval connu depuis 1260 sous le nom de Ferme de Normandel. Visite libre Eglise Saint-Firmin, édifiée à la fin du XVIe s, sur l’ancien fief médiéval connu depuis 1260 sous le nom de Ferme de Normandel. Visite libre mairiedecharencey@orange.fr +33 2 33 25 63 26 Eglise Saint-Firmin, édifiée à la fin du XVIe s, sur l’ancien fief médiéval connu depuis 1260 sous le nom de Ferme de Normandel. Visite libre dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Charencey, Orne Autres Lieu Charencey Adresse NORMANDEL Eglise Saint-Firmin de Normandel Ville Charencey lieuville 48.64739#0.71603