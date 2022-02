Journée du Patrimoine à l’Abbaye de Corbigny Corbigny Corbigny Catégories d’évènement: Corbigny

Nièvre

Journée du Patrimoine à l’Abbaye de Corbigny Corbigny, 17 septembre 2022, Corbigny. Journée du Patrimoine à l’Abbaye de Corbigny Abéïcité-Abbaye de Corbigny 8, rue de l’Abbaye Corbigny

2022-09-17 – 2022-09-18 Abéïcité-Abbaye de Corbigny 8, rue de l’Abbaye

Corbigny Nièvre Corbigny EUR 3 Visites libres . Accès aux combles restaurés et découverte des œuvres d’art In Situ. tourisme@cctbc.fr +33 9 82 56 94 98 Visites libres . Accès aux combles restaurés et découverte des œuvres d’art In Situ. Abéïcité-Abbaye de Corbigny 8, rue de l’Abbaye Corbigny

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Corbigny, Nièvre Autres Lieu Corbigny Adresse Abéïcité-Abbaye de Corbigny 8, rue de l'Abbaye Ville Corbigny lieuville Abéïcité-Abbaye de Corbigny 8, rue de l'Abbaye Corbigny Departement Nièvre

Corbigny Corbigny Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbigny/

Journée du Patrimoine à l’Abbaye de Corbigny Corbigny 2022-09-17 was last modified: by Journée du Patrimoine à l’Abbaye de Corbigny Corbigny Corbigny 17 septembre 2022 Corbigny nièvre

Corbigny Nièvre