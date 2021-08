La Ventrouze La Ventrouze La Ventrouze, Orne Journée du Patrimoine à La Ventrouze – La Ventrouze La Ventrouze Catégories d’évènement: La Ventrouze

La Ventrouze Orne La Ventrouze Ancienne chapelle seigneuriale du manoir situé juste derrière. XVe et XVI e s.Très bel intérieur: statuaire en pierre polychrome et terre cuite du XVI e s. Fenêtres Renaissance. Visite libre mairie.laventrouze@wanadoo.fr +33 2 33 25 79 69

