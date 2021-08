Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime [Journée du patrimoine] A la découverte de l’orgue Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

Seine-Maritime

[Journée du patrimoine] A la découverte de l’orgue Saint-Nicolas-d’Aliermont, 18 septembre 2021, Saint-Nicolas-d'Aliermont. [Journée du patrimoine] A la découverte de l’orgue 2021-09-18 – 2021-09-18 Eglise / 70 rue de l’Eglise

Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime A l’occasion de la journée du patrimoine et dans le cadre du forum des associations, aura lieu une visite de l’orgue depuis la tribune de l’église de Saint-Nicolas d’Aliermont avec des démonstrations par un organiste.

dernière mise à jour : 2021-08-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Nicolas-d'Aliermont Adresse Eglise / 70 rue de l'Eglise Ville Saint-Nicolas-d'Aliermont lieuville 49.87853#1.21921